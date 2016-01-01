﻿ 《饮料工业》杂志

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期刊简介
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《饮料工业》是经国家新闻出版总署批准，于1986年创刊，国内饮料界唯一公开发行的专业科技期刊。国内统一连续出版物号CN11-5556/TS，国际标准连续出版物
最新文章
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不同方法萃取罗汉果渣油脂品质及成分分析
巴氏生榨核桃牛奶复合蛋白饮料的研制
粉葛汁乳酸菌饮料的研制
榴莲果汁饮料的研制
压力容器人孔设计及使用探讨
全自动旋转式吹瓶机专用气路系统的 设计与应用
新型气雾罐装箱机的开发
仙人掌饮料的研制
一种麦苗粉功能性固体饮料的开发
传统蜂蜜柚子茶工艺优化
不同核桃仁香气物质的分析
饮用水处理用活性炭选炭方法的评述
标准法规
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食品掺假造假将直接入刑 危害食安将受最严惩处
关于对行业标准《格瓦斯发酵饮料》（征求意见稿）公开
印度修订咖啡因饮料与塑料蓝色着色剂标准
食品安全标准大修，监管体系亦须重塑
质检总局关于印发《质量监督检验检疫随机 抽查实施办法
行业动态
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关于对行业标准《格瓦斯发酵饮料》（征求意见稿）公开
总局办公厅公开征求2017年食品安全抽检品种、项目及方
绝大多数欧洲议会成员要求欧盟禁止在所有食品接触物料
雀巢宣布全新糖替代物 可将糖果产品用糖量降低高达40%
饮料行业“健步走” 践行“健康中国”
中国科学家发现葫芦科果蔬“苦味”秘密
科学家揭示瓜蔬好吃的秘密
今年越南咖啡出口形势大大好于预期
国家食品安全评估中心拟扩大食品添加剂纽甜适用范围
科学智能 做家人喜欢的饮料 ——2016中国饮料工业协会
“酸碱体质”和“酸碱食物”科学么？
《特殊医学用途配方食品临床试验质量管理规范（试行）
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